РИАМО - 8 дек. Ветеринарные врачи выявили подозрение на бешенство у кошки в городском округе Дубна на улице Спортивной, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Если у вашего питомца появились симптомы, характерные для бешенства, его следует немедленно показать ветеринарному врачу, который назначит адекватное лечение. Специалисты проведут все необходимые исследования, позволяющие убедиться в том, что симптомы действительно похожи на бешенство в ранней стадии», - сообщили в пресс-службе.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.