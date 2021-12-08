РИАМО - 8 дек. Истринский ансамбль «Боярышня» представит Подмосковье на гала-концерте лауреатов Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

В 2021 году Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов, который проходит в рамках национального проекта «Культура», объединил 263 коллектива народной музыки, народного танца, народной песни, фольклорные коллективы, 20 из которых стали победителями.

В этом году победителем Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов от Московской области стал заслуженный коллектив народного творчества РФ народный ансамбль танца «Боярышня» Истринского культурно-досугового комплекса (структурное подразделение Костровский дом культуры). Руководители – заслуженные работники культуры Московской области Алла и Евгений Рыцаревы.

13 декабря в 18:00 подмосковных артистов можно увидеть на сцене Московского театра «Русская песня», где состоится гала-концерт лауреатов Всероссийского фестиваля-конкурса. На концерте ансамбль «Боярышня» представит танцевальный номер «Нижегородская кадриль».

На концерте культуру народов России представят 20 коллективов — обладателей грантов Национального проекта «Культура» из республик: Адыгея, Бурятия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Тыва, Чеченской, Чувашской Республики, Забайкальского края, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Курганской, Ленинградской, Московской, Омской, Орловской, Пензенской, Челябинской областей.

Специальными гостями вечера станут: Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого, Марина Девятова, фолк-группа «Партизан-FM» и другие исполнители.