РИАМО – 10 дек. Инновационный проект по билингвальному образованию, который реализует Государственный социально-гуманитарный университет (Коломна), отправился в подмосковные школы. Пробный проект ГСГУ запустил совместно с коломенской гимназией №8. Именно там студентки-практикантки, будущие учителя, предложили школьникам совместить английский язык и математику, сообщает пресс-служба вуза.

Суть проекта

Пресс-служба Государственного социально-гуманитарного университета Пресс-служба Государственного социально-гуманитарного университета 1 из 2

Пилотный проект «Билингвальное образование» стартовал в университете в сентябре 2019-го. В рамках него лекции по отдельным предметам теперь читают дважды два разных преподавателя, на двух разных языках. Таков метод проекта, предназначенного для особо перспективных студентов двух факультетов, экономического и математики, физики, химии и информатики. Студенты познают свои профильные предметы, например, математический анализ или введение в экономику, и на родном, и на английском языках.

Предметы преподают тандемом - педагог профильной дисциплины и преподаватель иностранного языка. Такой подход позволяет существенно ускорить проработку материала. Более того, часть занятий проводят иностранные специалисты, носители языка, что позволяет еще эффективнее погрузить студентов в атмосферу изучаемого языка и профильной дисциплины одновременно.

Инновационная площадка

За два года проект успел зарекомендовать себя так, что в этом году министерство науки и высшего образования России присвоило вузу статус федеральной инновационной площадки. ГСГУ – единственный подмосковный университет в этом списке наравне со 130 федеральными университетами из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Уфы, Казани и многих других городов страны.

«Для нас статус федеральной инновационной площадки – это современно и престижно. Фактически он означает, что федеральное министерство образования доверило вузу решить в научно-методическом плане актуальную, глобальную проблему развития высшей школы. Подготовка школьных учителей – это тот самый случай, когда мы должны думать не о том, что будет сейчас или завтра, а о том, что будет послезавтра», — отметила доктор экономических наук, профессор, ректор ГСГУ Жанна Леонова.

Подготовка специалистов

Пресс-служба Государственного социально-гуманитарного университета Пресс-служба Государственного социально-гуманитарного университета 1 из 2

Массовой подготовкой преподавателей для проектов билингвального образования в России никто не занимался. Специалистов, которые были бы одновременно и преподавателями иностранного языка, и владели бы в достаточном объеме физикой, математикой или химией, в Коломне перечесть по пальцам. Так что в определенном смысле университету повезло – в вузе нашлись в своем роде уникальные специалисты.

Дисциплины естественно-научного блока преподает доцент кафедры иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент Сергей Савельев — практикующий переводчик, специализирующийся именно на научных переводах в области математики, физики и химии, работавший в структурах госкорпорации «Росатом». Помимо прочего, он прошел курс профессиональной переподготовки по направлению «Учитель физики и математики».

«Вы спрашиваете, зачем школьному учителю математики или экономисту знать свою дисциплину на иностранном языке? Давайте задумаемся: с одной стороны, на рынке образовательных услуг наблюдается очевидный избыток типовых предложений, с другой же - растет спрос на услуги премиального качества. Именно билингвальное образование является тем «мостиком», который может открыть нашим выпускникам новые образовательные горизонты: способность преподавать свою дисциплину на языке международного общения, позволит им конкурировать на международном рынке труда, а также станет дополнительным аргументом в пользу нашего университета в глазах иностранных абитуриентов», — отметил Савельев.

Проект в школе

Этой осенью пилотный проект впервые вышел за рамки вуза: третьекурсницы, будущие учительницы по математике и информатике, отправились на практику в коломенскую гимназию №8. Пока математику на английском для школьников среднего звена они преподают не в качестве основной программы. Поупражняться в англо-математических задачках школьникам предлагают на занятиях в кружке, внеурочных мероприятиях и развлекательных программах.

Основной упор – на задачки по математической грамотности типа PISA: подсчитать сдачу, вычислить процент налога или площадь комнаты и т. п. Как рассказывают сами студентки, детям непривычно: им сначала не слишком понятно, но явно интересно.

«Мы заинтересованы в этом проекте. Я могу говорить не только за себя, но и за учеников: они с удовольствием и большим любопытством ходят на эти занятия. Возможно, даже еще больше заинтересованы их родители. Первый опыт показал - да, непривычно, необычно, но именно это и будит интерес школьников. Мы готовы работать и дальше в проекте», — отметила директор гимназии №8 Светлана Сологуб.