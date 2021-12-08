РИАМО - 8 дек. В парке «Патриот» Минобороны России в Одинцовском округе 9 декабря состоится открытие фотодокументальной планшетной выставки «Главные победы Георгия Жукова» из фондов Калужского филиала Музея Победы «Музей Г.К. Жукова». Об этом сообщает пресс-служба Музея Победы.
Мероприятие приурочено к 125-летию со дня рождения Маршала Победы.
Посетители выставки увидят уникальные документы и фотографии, прочитают воспоминания современников о Жукове.
Материалы расскажут о решающих операциях Великой Отечественной войны, которыми руководил великий полководец: обороне Ленинграда и Москвы, Сталинграде, Курской битве, Киевской и Берлинской операциях. Выставка продлится до 16 января.
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