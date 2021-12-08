РИАМО - 8 дек. Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области подал документы в Росреестр на регистрацию прав на ЖК «Экоград Обухово». В среднем процесс перехода прав на земельный участок и объект незавершенного строительства занимает 1–2 месяца. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

ЖК расположен по адресу: Московская область, Богородский г. о., Обухово, улица Школьная. В нем запроектировано 11 жилых домов общей площадью свыше 13 тыс. кв. м.

15 июля 2021 года Наблюдательный совет федерального фонда принял решение о целесообразности финансирования мероприятий по завершению строительства в отношении следующих домов ЖК «Экоград Обухово»: корп. 1/стр. 1, корп. 2, корп. 3, корп. 4, корп. 5, корп. 6, корп. 7, корп. 9, корп. 10, корп. 11. Решается судьба корп. 8, где нет однозначного ответа по дальнейшей судьбе долгостроя. От действий предыдущего застройщика-банкрота ООО «Зордекс» пострадали порядка 120 человек.

Региональному фонду предстоит соблюсти весь последовательный алгоритм восстановления прав участников долевого строительства, установленный законом. После регистрации прав в I квартале 2022 года будет подписан акт с конкурсным управляющим.

На сегодняшний день сформирована предварительная дорожная карта по объекту, которая состоит из трех этапов: первый этап - смена застройщика, второй этап - подготовка к проведению работ по завершению строительства объекта, который включает обследование и проектно-изыскательские работы, третий этап - само строительство.