РИАМО - 8 дек. Проблемный жилой дом в составе ЖК «Лобня Сити» поставили на кадастровый учет, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

3 декабря 276 дольщиков этого дома начали получать ключи от квартир, которые ждали с 2017 года. Теперь люди смогут оформить право собственности на жилье. Объекту присвоен адрес: городской округ Лобня, город Лобня, улица Колычева, дом 2.

ЖК «Лобня Сити» - один из крупнейших в городском округе. Изначально здесь купили квартиры более 900 человек. Планировалось построить 6 домов, и 2 из них сдали в строй в 2018 году. Но застройщик не смог до конца выполнить свои обязательства из-за финансовых трудностей.

При содействии министерства жилищной политики Московской области компания возобновила работу, и в ближайшее время «Лобня Сити» будет сдана в эксплуатацию полностью. Почти 400 жильцов домов №4 и №5 уже заселились в 2020-2021 гг. В сентябре 2022 г. восстановят права последних дольщиков этого комплекса - дома №6.