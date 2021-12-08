РИАМО - 8 дек. Концессионные соглашения с АО «Газпром теплоэнерго Московская область» позволят модернизировать системы теплоснабжения сразу 4 подмосковных муниципалитетов, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.

10 декабря в доме правительства Московской области состоится торжественная церемония подписания акта передачи четырех новых концессионных соглашений концессионеру – ООО «Газпром теплоэнерго Московская область».

В церемонии примут участие вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров, генеральный директор АО «Газпром теплоэнерго» Артур Тринога. Документ подпишут министр энергетики Московской области Александр Самарин, генеральный директор ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» Вячеслав Васин, а также главы муниципальных образований: Воскресенска - Артур Болотников, Клина - Алена Сокольская, Сергиево-Посадского округа - Михаил Токарев и Солнечногорска - Виктор Родионов.

Четыре концессионные соглашения заключены между Московской областью, ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» и муниципалитетами на 2021-2045 годы. В этот период концессионер будет эксплуатировать теплоснабжающий комплекс, а также осуществит строительство и модернизацию объектов теплоэнергетики.

«Реализация мероприятий позволит обеспечить повышение качества предоставляемых коммунальных услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, надежности и безаварийности систем, эффективности использования ресурсов, а также решение вопросов неплатежей», - подчеркнул Самарин

ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» (дочернее общество АО «Газпром теплоэнерго») в регионе уже реализует пять концессионных соглашений, заключенных в 2018-2019 гг. с администрациями городских округов Серпухов и Пушкинский.