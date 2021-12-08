РИАМО - 8 дек. Пострадавшим дольщикам подмосковных жилых комплексов «Чеховский посад» и «Междуречье» будут выплачены компенсации, сообщает пресс-службафонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.

В начале декабря Наблюдательный совет Федерального фонда защиты прав дольщиков принял решение выплатить компенсации гражданам, купившим квартиры в Московской области у застройщиков ООО «Славяне» и ООО «АСК».

Строительство малоэтажного жилого комплекса «Чеховский посад» от застройщика «АСК» остановилось в 2017 году. На 20 га в Чеховском районе (сегодня - городской округ Чехов) планировалось возведение 83 монолитно-каркасных трехэтажных домов. Дома первой очереди даже успели построить.

В ноябре прошлого года ЖК «Чеховский посад» был передан федеральному фонду, который провел строительно-техническую экспертизу и инструментальное обследование долгостроя, а также независимую оценку стоимости квадратного метра. В отношении 15 домов на 540 квартир общей площадью около 18 тыс. кв. м было принято решение о выплате дольщикам компенсации.

Всего по реестру требований участников строительства пострадавшими по данному объекту числятся 95 граждан. Аналогичное решение федеральный фонд принял по ЖК «Междуречье», который возводил в г. Пушкино застройщик ООО «Славяне». На выплату претендуют 42 дольщика по 6 недостроенным домам.

Информация о начале выплат будет направлена дольщикам дополнительно. Помимо заявления в банк-агент AO «Банк ДОМ.РФ», нужно предоставить паспорт, СНИЛС и выписку из реестра требований кредиторов о размере, составе и очередности удовлетворения требований.