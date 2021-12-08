РИАМО - 8 дек. В рамках программы «Родники Подмосковья» в селе Заворово в Раменском округе обустраивают источник. В данный момент начался второй этап работ, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Генеральный партнер программы – международный благотворительный фонд «Экология для всех», который является и заказчиком работ.

«На втором этапе благоустройства обустроят подпорную стенку из габионов, произведут монтаж георешетки и трубы излива, спланируют территорию верхней площадки для проведения дальнейшего благоустройства», - сказал зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Работы будут завершены до конца года, а в целом окончание благоустройства запланировано на весну будущего года, когда обустроят удобные подходы и создадут рядом с родником зону отдыха.

Родник в Заворове очень популярен не только у местных жителей, но и туристов. Вода в нем на редкость чистая и вкусная.

Кроме того, источник обладает богатой историей: из него мог пить сам Борис Годунов, которому село было пожаловано, когда будущий правитель Руси стал постельничим Ивана Грозного.