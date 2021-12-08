РИАМО - 8 дек. Россельхознадзор отозвал декларации о соответствии у предприятия в Московской области за нарушение процедуры декларирования, об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

В сентябре 2021 года ведомство установило факт нарушения требований технического регламента «О безопасности зерна», а также федеральных законов «О техническом регулировании» и «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» в АО «Совхоз имени Кирова».

Предприятие выпустило в обращение зерно пшеницы и ячменя на кормовые цели в сопровождении деклараций о соответствии, принятых на основании протоколов испытаний, выданных испытательной лабораторией, отсутствующей на сайте Росаккредитации в реестре аккредитованных лиц.

АО «Совхоз имени Кирова» выданы два предписания об отзыве деклараций о соответствии на вышеуказанную продукцию, также информация направлена в Федеральную службу по аккредитации.

В конце ноября 2021 года управлением Россельхознадзора АО «Совхоз имени Кирова» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.44 КоАП РФ в виде предупреждения.

Всего с начала 2021 года управлением Россельхознадзора отозвано 168 деклараций о соответствии на зерно и продукты его переработки.