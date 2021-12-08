РИАМО - 8 дек. В день 80-летия начала контрнаступления советских войск под Москвой в Дмитрове прошла патриотическая акция «Георгиевская лента». Студенты, школьники, ветераны и сотрудники Дворца культуры «Созвездие» почтили память погибших в Великой Отечественной войне и возложили цветы к стеле «Город воинской славы», сообщает пресс-служба администрации округа.

Колонна участников направилась с полотном и флагами «Георгиевская лента» к мемориалу «Вечный огонь», где также почтили память павших.

Около стелы «Дмитров – город воинской славы» студенты Дмитровского института непрерывного образования развернули широкое полотнище с цветами георгиевской ленточки, а ученики Дмитровской школы № 5 – такие же флаги. Здесь участники в рамках патриотической акции почтили память погибших в Великой Отечественной войне и возложили цветы к стеле. Затем колонна участников направилась с полотном и флагами «Георгиевская лента» к мемориалу «Вечный огонь», где также почтили память павших, возложили венок и живые цветы.

«Наш долг - хранить память о подвигах наших предков, о том какой ценой они победили, чтобы не допустить подобного впредь. Все, что было сделано здесь, на Дмитровской земле нашими войсками – это результат подвига и любви к своей Родине. Мы помним! Мы гордимся!» — прокомментировал глава Дмитровского округа Илья Поночевный.

Мероприятие завершилось небольшой литературной композицией, посвященной защитникам Москвы в 1941 году.