РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. В деревне Торбеево городского округа Люберцы в четверг отключат электроэнергию, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Сотрудники филиала «Восточные электрические сети» ПАО «Россети Московский регион» проводят плановый ремонт энергообрудования.

Электроэнергию отключат на 2 часа в период с 9:00 до 17:00 для выполнения реконструкции кабельной воздушной линии 6 кВ. Это повысит качество электроснабжения и поможет избежать аварий в будущем.

Подробную информацию можно узнать на сайте ПАО «Россети Московский регион» в разделе «Плановые отключения» или по номеру телефона «Светлой линии»: 8(800)220-02-20.