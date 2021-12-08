РИАМО - 8 дек. В ноябре в связи с изменениями расписаний пригородных поездов «Мострансавто» предоставило Центральной пригородной пассажирской компании около 70 автобусов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Наибольшее количество компенсационных автобусов, свыше 50 единиц, было задействовано на Савеловском направлении МЖД. Водители, которые задействованы в работе компенсационных маршрутов, проходят соответствующий инструктаж и знакомятся со схемами движения.

Для того чтобы совершить поездку на компенсационном автобусе, пассажирам необходимо предъявить проездные документы на соответствующие электрички. Автобусы курсируют до окончания путевых работ и полного возобновления ж/д сообщения.

В связи с эпидемиологической ситуацией проезд в автобусах возможен только в средствах индивидуальной защиты.