РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 дек. В четверг свет отключат в нескольких населенных пунктах Балашихи из-за плановых работ по ремонту энергооборудования, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Света не будет в деревнях Пуршево и Русавкино-Романово, а также на территории СПО «Темниково», «Бархат», «Содружество», СНТ «Василек». Энергетики филиала «Восточные электрические сети» ПАО «Россети Московский регион» произведут отключение на 2 часа в промежуток времени с 10:00 до 17:00 для производства работ по реконструкции кабельной воздушной линии 6 кВ для ее выноса с места застройки автомагистрали М-12.

Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем.

Для уточнения информации можно обратиться на сайт ПАО «Россети Московский регион» в раздел «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)220-02-20. В этом же разделе можно подписаться на бесплатные СМС или e-mail уведомления о плановых отключениях.