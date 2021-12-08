РИАМО - 8 дек. ГИБДД разыскивает свидетелей наезда автомобиля на ребенка в подмосковной Электростали, в результате ДТП девочка получила травмы, сообщает отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Электросталь.

«7 декабря в 16:48 в городском округе Электросталь на пешеходном переходе по ул. Николаева в районе дома №56 неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, поворачивая с ул. Николаева на ул. Тевосяна в сторону Фрязевского шоссе, допустил наезд на несовершеннолетнего ребенка и с места происшествия скрылся. Пешеход получила телесные повреждения», - сообщили в пресс-службе.

Всех, кто был очевидцем этого происшествия, просят позвонить в отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Электросталь по телефону: 8(952)110-67-86 (инспектор по розыску).