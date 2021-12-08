РИАМО - 8 дек. В 2021 году в ходе работ по мониторингу состояния растительного и животного мира Московской области для ведения Красной книги выявлено 560 новых мест обитания и произрастания редких видов. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Подмосковья.

«Результаты мониторинга в этом году нас особенно порадовали. Среди них такие важные, как новые места обитания обыкновенной рыси, обыкновенной летяги, речной выдры, ночницы прудовой, орешниковой сони; птиц, занесенных в Красную книгу РФ – черного аиста, филина, а также змееяда, который является особо ценным видом», – отметил зампред правительства региона - министр экологии и природопользования Андрей Разин.

По его словам, впервые на территории Московской области выявлен вид бабочек – бархатница дриада, который теперь является кандидатом на включение в Красную книгу региона.

Разин добавил, что столь большое количество новых мест обитаний свидетельствует о том, что экологическая ситуация в Подмосковье улучшается, а популяции флоры и фауны успешно распространяются за пределы обычных для них ареалов.