РИАМО - 8 дек. XII ежегодные соревнования по синхронному плаванию «Русская матрешка» проходят в Чехове с 8 по 12 декабря, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Принять участие в соревнованиях могут спортсмены моложе 2009 года рождения. Участники смогут проявить себя в произвольной программе (соло, дуэт, группа, комби), а также в фигурах. Свое участие подтвердили уже 19 команд из России, Казахстана и Республики Беларусь.

«Русская матрешка» - это уникальный турнир со своими традициями и историей. В этом году заявлено более 300 спортсменов со всей России и стран ближнего зарубежья, что для нас большая честь и ответственность. Подмосковье – очень гостеприимный регион, мы сделаем все, чтобы соревнования прошли на высшем уровне, а делегации команд чувствовали себя максимально комфортно и получили только положительные впечатления», - отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Первые соревнования будут проходить уже 9 декабря. 10 декабря произойдут торжественное открытие «Русской матрешки» и дальнейшие соревнования в комби, в дуэтах произвольных программ и дуэтах смешанных произвольных программ. В следующий день, 11 декабря, можно будет увидеть соревнования в группах и соло. Последний день турнира, 12 декабря, заканчивается отъездом спортивных команд.