РИАМО - 8 дек. 18 декабря в музее-заповеднике «Горки Ленинские» пройдет вечер в стиле ретро. Хедлайнером мероприятия будет финалист телевизионного проекта «Голос» — Сергей Михайлин, сообщает пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

Сергей Михайлин – неординарный исполнитель, который своим появлением в 3 сезоне программы «Голос» удивил многих зрителей вокалом. После участия в шоу Сергей приобрел множество поклонников.

Концерт состоится в научно-культурном центре «Музей В.И. Ленина». Начало в 17:00.