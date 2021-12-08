РИАМО - 8 дек. Собственники свыше 560 земельных участков на территории Московской области изменили вид разрешенного использования (ВРИ) своих земель благодаря электронному сервису расчета платы за изменение ВРИ земли, запущенного 4 месяца назад. Об этом сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

В ноябре количество собственников увеличилось с 250 в более чем в 2 раза по сравнению с данными на конец октября. В бюджет региона поступили свыше 94,6 млн рублей.

В конце июня в Подмосковье введен новый порядок внесения платы за изменение вида разрешенного использования земли (ВРИ) – изменение ВРИ стало постоплатным. Теперь платежи выставляются до момента изменения характеристик в Едином государственном реестре недвижимости, чтобы собственник знал заранее о том, какие финансы ему необходимы для осуществления изменений и принял решение.

«Благодаря электронному сервису на РПГУ заявитель может рассчитать плату за изменение ВРИ и заранее узнать, какие расходы ему предстоят. В установленный срок после направления электронного заявления, заявитель получает расчет платы за изменение ВРИ указанного участка и реквизиты для оплаты процедуры. После принятия решения и оплаты процедуры заявитель может обратиться в Росреестр для изменения ВРИ», - отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В регионе плата за изменение действующего вида разрешенного использования (ВРИ) земельного участка в соответствии с правилами землепользования и застройки на ВРИ, который подразумевает жилищное строительство, взимается с 2014 года.

Адигамова напомнила, что при оплате изменения ВРИ гражданам может быть предоставлена рассрочка, если сумма за процедуру изменения превышает 300 тыс. рублей. Также собственник может получить рассрочку на изменение назначения нескольких участков - «пула земель», если общая сумма превышает 300 тыс. рублей и есть утвержденные ППТ и ПМТ (проект планировки территории, проект межевания территории).

Рассрочка предоставляется на суммы от 300 тыс. руб. до 1 млн руб. на 6 месяцев, на 1 год – на суммы от 1 млн руб. до 10 млн руб., на 2 года – на суммы от 10 млн руб. до 100 млн руб., на 3 года – на суммы свыше 100 млн руб. Однако срок рассрочки не превышает срока разрешения на строительство.

Срок рассрочки на пул земель определяется с учетом суммарного размера платы, но не превышает срока разрешения на строительство с наименьшим сроком действия.