РИАМО - 8 дек. Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что теория о способности нового штамма коронавируса «омикрон» заменить собой вакцину от Covid-19 не подтверждена никакими исследованиями и является не более, чем фантазией, сообщает «Вечерняя Москва».

Врач добавил, что вакцинация остается единственным надежным средством защиты от коронавируса, а мнение о сниженной опасности штамма «омикрон» ничем не обосновано.

«Сейчас у нас многих данных нет. Многие специалисты начинают фантазировать, что «омикрон» — спасение, «живая вакцина». И это не мнение — даже мейнстрим. Но оно на пустом месте — без фактических данных выдается желаемое за действительное», - сказал Крючков.

Эксперт отметил, что заявления о безвредности нового штамма коронавируса «омикрон» могут снизить темпы вакцинации.

«Это абсолютно дестимулирующая история, потому что часть людей, которая, может быть, планировала вакцинироваться в ближайшее время, теперь откажется. Им уже сообщили, что у нас к Новому году подарок: вакцина живая, бесплатная, и ходить никуда не надо», - сказал врач.

Крючков подчеркнул, что в конце января – начале февраля может начаться новый всплеск заболеваемости коронавирусом. В случае если очередная вспышка заболеваемости произойдет, снижение темпов вакцинации будет значительным упущением времени.

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