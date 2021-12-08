РИАМО - 8 дек. 11 декабря в амбулатории поселка Горки Ленинские Видновской районной клинической больницы пройдет «День семейного здоровья», сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

Основная задача проекта заключается в том, чтобы семья могла одновременно пройти все профилактические медицинские осмотры. За одно посещение родители и дети смогут выявить факторы риска развития заболеваний и получить врачебные рекомендации.

Осмотр будет проходить с 9:00 до 12:00.

Каждому пациенту выдадут «Паспорт здоровья», а также памятку с рекомендациями по ведению здорового образа жизни. Данная программа реализуется в рамках работы губернаторского проекта «Паспорт здоровой семьи», по которому можно пройти диспансеризацию за один день.

За дополнительной информацией можно обратиться по телефону единого колл-центра Видновской больницы: 8(495)541-40-01.