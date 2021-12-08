РИАМО - 8 дек. Жители Солнечногорска смогут в этом сезоне приобрести зеленую красавицу на официальных елочных базарах. Всего на территории муниципалитета будут открыты 5 таких торговых точек, оформленных в едином стиле, сообщает пресс-служба администрации округа.

Елочные базары будут расположены не только в самом городе, но и в разных территориальных управлениях.

Адреса елочных базаров:

1. г. Солнечногорск, ул. Советская, вблизи д. 5/15,

2. г. Солнечногорск, мкр. Рекинцо, вблизи вл. 2,

3. Голубое, ул. Родниковая, вблизи д. 4Б,

4. р.п. Андреевка, вблизи д. 29Д,

5. р.п. Андреевка, ул. Жилинская, вблизи д. 13/1.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия области Сергей Воскресенский заявил, что на елочных базарах покупатели смогут приобрести как отечественные ели, пихты и сосны, так и импортные хвойные деревья. Кроме того, можно будет купить лапник, букеты из веток и подставки для деревьев.

Все представленные на базарах деревья выращены в питомниках, их качество подтверждено сертификатами, а у продавцов есть разрешение на торговлю.

Карта размещения елочных базаров в Подмосковье в 2021 году>>