РИАМО - 8 дек. С 2022 года в Московской области начнут действовать новые меры поддержки медицинских работников, в бюджете региона на следующий год предусмотрено почти 1,8 млрд рублей на обеспечение медорганизаций кадрами, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

По словам председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева, сейчас в области разработан проект закона, который устанавливает денежную выплату медикам за аренду жилья.

«Согласно прогнозу, в следующем году мерой поддержки смогут воспользоваться более 1 780 человек, в среднем по 20 тыс. каждому. На это из бюджета необходимо дополнительно выделить более 430 млн рублей», – сказал Голубев.

Также в 2022 году предусмотрено повышение зарплаты некоторым категориям персонала в сфере регионального здравоохранения: на 7 тыс. рублей регистраторам и водителям скорой, на 5 тыс. рублей – водителям неотложной медицинской помощи.

Заместитель министра здравоохранения Подмосковья Нина Свешникова отметила, что помимо прочего в Московской области планируется запустить программу наставничества.

«Врачи, которые имеют большой опыт, смогут стать кураторами начинающих специалистов, которые обучаются в профильных заведениях региона», – сказала Свешникова.

Помимо нововведений в Подмосковье действуют существующие программы для поддержки медработников. В их числе программа по привлечению врачей к работе в сельской местности «Земский доктор», программа предоставления земельных участков в безвозмездное пользование медикам и программа «Социальная ипотека».

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