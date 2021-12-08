РИАМО - 8 дек. Центральная пригородная компания за минувшие 16 лет стала крупнейшим пригородным ж/д перевозчиком, работающим в 11 регионах страны. Компания осуществляет более 91% перевозок в Москве и более 63% в России. Об этом сообщает пресс-служба ЦППК.

ЦППК является перевозчиком на МЦД — крупнейшем транспортном проекте, объединившим Москву и Подмосковье. Поезда ЦППК ходят по МЦД, в пригород и соседних регионах: на них можно доехать, например, во Владимир, Калугу, Рязань и Тулу.

На сегодня у компании 599 поездов, из них 239 собственных. Перевозчик уже обновил почти 40% подвижного состава. В новых поездах «Иволга» и ЭП2Д — широкие двери, кондиционеры, мягкие кресла, зарядки для электронных устройств и системы видеомониторинга.

В ближайшем будущем компания получит еще 95 современных поездов 11-вагонной составности для Московского транспортного узла. Данные поезда получат бестамбурную компоновку, современные климатические системы с функцией обеззараживания воздуха. Также вагоны будут полностью адаптированы для маломобильных пассажиров, снабжены системой динамического освещения и местами для размещения вендинговых аппаратов.

Сегодня в ЦППК работает свыше 9 тыс. сотрудников. Также ЦППК стала первой компанией в России, где работает женщина-машинист электропоезда. С начала 2021 года в рейсы выходят уже восемь помощников машиниста — представительниц прекрасного пола.