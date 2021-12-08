РИАМО - 8 дек. Редактор «Ситилинк Журнала» в направлении «гаджеты» Павел Сумцов рассказал, что при выборе планшета для ребенка стоит учитывать плотность пикселей. По словам эксперта, высокий уровень плотности пикселей снизит усталость глаз после работы на устройстве, сообщает Газета.ru.

«От плотности пикселей зависит детализация мелких объектов, включая буквы на экране. Размытые буквы тяжелее читать, а потому глаза быстрее устают. Ищите модели с плотностью пикселей не меньше 220 ppi, а лучше - более 300 ppi, если позволяет бюджет», – объяснил эксперт.

Он отметил, что дополнительным плюсом будет наличие в планшете карты памяти, так как дети склонны заполнять встроенную память устройства играми, видео, фотографиями и прочим. Карта памяти даст возможность расширить объем хранимых данных.

Сумцов добавил, что детям-старшеклассникам подойдут планшеты с фирменной-клавиатурой обложкой. На ней удобнее и быстрее печатать, а клавиатуры от производителя не занимают много места, питаются от планшета и легко крепятся к нему для транспортировки.

Эксперт подчеркнул, что в планшете должен быть модуль LTE, чтобы у ребенка был доступ к интернету в любом месте.