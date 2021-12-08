РИАМО - 8 дек. Редактор «Ситилинк Журнала» в направлении «гаджеты» Павел Сумцов рассказал, что при выборе планшета для ребенка стоит учитывать плотность пикселей. По словам эксперта, высокий уровень плотности пикселей снизит усталость глаз после работы на устройстве, сообщает Газета.ru.
Он отметил, что дополнительным плюсом будет наличие в планшете карты памяти, так как дети склонны заполнять встроенную память устройства играми, видео, фотографиями и прочим. Карта памяти даст возможность расширить объем хранимых данных.
Сумцов добавил, что детям-старшеклассникам подойдут планшеты с фирменной-клавиатурой обложкой. На ней удобнее и быстрее печатать, а клавиатуры от производителя не занимают много места, питаются от планшета и легко крепятся к нему для транспортировки.
Эксперт подчеркнул, что в планшете должен быть модуль LTE, чтобы у ребенка был доступ к интернету в любом месте.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии