РИАМО - 8 дек. Причиной смерти российского актера Андрея Панина в 2013 году могло стать заказное убийство из-за любовной связи с женой украинского криминального авторитета, пишет Газета.ru.

Друг актера Геннадий Русин в эфире передачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым заявил, что артист мог стать жертвой бандитских разборок из-за женщины.

По его словам, незадолго до гибели Панин познакомился в самолете с девушкой, после чего у них завязались романтические отношения.

Как выяснилось позже, она оказался женой известного на Украине криминального авторитета. Артисту посыпались угрозы: у него стали вымогать деньги и обещали устроить серьезные проблемы, опубликовав его совместные с девушкой фото.

Русин отметил, что в итоге Панин встретился с людьми авторитета, чтобы «перетереть вопрос». При этом друг актера считает, что эти же люди могли быть причастны к его смерти. Русин уверен, что Панина жестоко избили – его лицо было в сплошных гематомах, у него был сломан нос, а на коленях нашли осколки стекла.

Панина нашли мертвым в своей квартире в Москве 6 марта 2013 года. Согласно официальной версии СК, звезда культового сериала «Бригада» стал жертвой несчастного случая. В его крови была обнаружена большая доза алкоголя. Судебные эксперты заявили, что актер, вероятнее всего, упал и ударился головой. Травма оказалась смертельной. При этом следов ограбления в квартире выявлено не было.