РИАМО - 8 дек. Пожарные потушили возгорание в хозяйственной постройке в подмосковном Дмитрове, в работах были задействованы 7 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

«В 09:32 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в городском округе Дмитров, улица Кривая», - сообщили в пресс-службе.

В 10:43 была ликвидация последствий пожара. Пострадавших в результате происшествия нет.

Привлекаемые силы и средства: 2 единицы техники, 7 человек.

За минувшие сутки на территории Московской области произошло 24 пожара.