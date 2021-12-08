РИАМО - 8 дек. В книжном магазине «Читай-город» в столичном ТРЦ «Европейский» 11 декабря в 17:00 пройдет встреча с телеведущей и TIkTok-блогером Ариной Ростовской. Она представит свою книгу «Озвучь мечту! Как стать №1 в ТикТоке», сообщает пресс-служба «Читай-города».

Ростовская является телеведущей, блогером, музыкальным экспертом. Она автор и ведущая проектов на «Муз-ТВ», «360», «Ю», «Пятнице», НТВ. У нее 9 млн подписчиков и 106 млн лайков в TikTok. Она является финалистом программы «ТикТок Талант» на телеканале «Пятница».

Ростовская на встрече представит свою книгу «Озвучь мечту! Как стать №1 в ТикТоке». Она также расскажет, как ее TikTok стал одним из самых популярных в стране.

Гости встречи смогут узнать, как раскрутить свой TikTok с нуля, как работают рекомендации и почему даже первый ролик может набрать миллионы просмотров, как поддерживать популярность и вынести ее за пределы TikTok.

В конце встречи Ростовской можно будет задать вопросы, приобрести ее книгу и получить автограф.