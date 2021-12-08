РИАМО - 8 дек. Главгосстройнадзор Подмосковья запустил официальный чат-бот для застройщиков и жителей региона, новый сервис даст советы по приемке квартиры и расскажет о ходе строительства объектов, сообщает пресс-служба ведомства.

Застройщики региона смогут получить через сервис консультацию по строительной тематике. Если у пользователя останутся вопросы, он сможет написать сообщение в чат и получить адресный ответ.

«Необходимо работать, в первую очередь, на тех площадках, которые пользуются популярностью и удобны для жителей и застройщиков. Чат-бот - это продвинутый уровень коммуникации», - сказал министр правительства Московской области по государственному строительному надзору Артур Гарибян.

Он отметил, что по итогам пилотного периода ведомство проанализирует эффективность нового инструмента с точки зрения пользы и удобства, и в случае необходимости проработает дополнительные алгоритмы для его работы.

Чат-бот Главгосстройнадзора доступен по ссылке.