РИАМО - 8 дек. В рамках рабочего объезда глава Дмитровского округа Илья Поночевный посетил спортивную школу «Динамо-Дмитров», где совместно с депутатом Совета депутатов Дмитровского округа Сергеем Болдиным и депутатом Мособлдумы Мариной Шевченко вручил новые спортивные костюмы воспитанникам школы, сообщает пресс-служба администрации округа.

10 декабря 1999 года на стадионе «Локомотив» зародилось динамовское движение, которое из одной секции по дзюдо превратилось в настоящую школу олимпийского резерва с многофункциональными тренировочными базами и сильнейшими российскими спортсменами. За это время было подготовлено 3 олимпийские чемпионки по художественной гимнастике, 9 заслуженных мастеров спорта, 18 мастеров спорта международного класса, 102 мастера спорта.

На сегодняшний день в спортшколе 5 отделений - художественная гимнастика, самбо, дзюдо, теннис на колясках, пулевая стрельба, в которых занимается более 700 воспитанников в возрасте от 3 до 18 лет. Со спортсменами работают 19 высококвалифицированных тренеров.

За высокие результаты на соревнованиях различного уровня 2020/21 годов Болдин приобрел для школы более 20 новых спортивных костюмов. В рамках рабочего объезда глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный вместе с Болдиным и Шевченко вручил воспитанникам спортшколы подарки.

«В Дмитровском округе много талантливых спортсменов. Они неоднократно побеждают на областных, всероссийских и даже международных соревнованиях, тем самым прославляя округ. Вместе с депутатом Совета депутатов Дмитровского округа Сергеем Болдиным и депутатом Мособлдумы Мариной Шевченко решили поощрить наших ребят за их спортивные достижения», — прокомментировал глава Дмитровского округа Илья Поночевный.

В 2021 году во всероссийских соревнованиях по дзюдо дмитровские спортсмены завоевали три «золота», 8 серебряных медалей и 11 бронзовых. На первенстве России по дзюдо до 18 лет воспитанница «Динамо-Дмитров» Александра Козлова заняла 3-е место, а на чемпионате России по дзюдо Эльвира Данцова завоевала «серебро».