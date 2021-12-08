РИАМО - 8 дек. Пожар потушили в квартире в подмосковном городе Фрязино, в результате происшествия есть пострадавший, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

«В 14:16 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире в городе Фрязино, проспект Мира. Ликвидация до прибытия пожарных подразделений. Есть пострадавший», - сообщили в пресс-службе.

За минувшие сутки на территории Московской области произошло 24 пожара.

В случае возникновения пожара в квартире следует немедленно вызвать пожарных, в сильно задымленном пространстве нужно двигаться ползком или пригнувшись.