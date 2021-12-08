РИАМО - 8 дек. Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям привлекло к административной ответственности собственника земельного участка сельхозназначения в Можайском округе, владелец допустил разрастание сорняков и кустарников на площади в 46,77 га, сообщает пресс-служба ведомства.

Сельскохозяйственный участок собственника зарос сорными растениями, деревьями и кустарниками, на земле нет никаких сооружений.

Участок не используется для ведения сельскохозяйственной деятельности, земля не получает необходимой агротехнической и агрохимической обработки.

За нарушение ч. 2 статьи 8.7 КоАП РФ собственник был оштрафован на 30 тыс. рублей.