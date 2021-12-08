РИАМО - 8 дек. Племенное предприятие «Зеленоградское» в городском округе Пушкинский произвело примерно 11,5 тыс. тонн молока за 11 месяцев 2021 года, сообщила пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Это на 60 тонн больше показателей того же периода прошлого года. Поголовье крупного рогатого скота голштинской породы на предприятии также увеличилось в этом году и составило 3152 головы, из них 1324 - коровы», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«Зеленоградское» является высокотехнологичным сельскохозяйственным предприятием замкнутого цикла. На предприятии работают 10 роботизированных доильных систем. Собственный молочный цех комплекса перерабатывает 20 тонн молока в сутки.

«Переработка молока на предприятии начинается от собственного производства тары до готовой к отгрузке такой продукции, как молоко, кефир, ряженка, простокваша, йогурт, творог, сметана, мягкий сыр и масло. Производство собственной продукции с начала года составило порядка 6,5 тыс. тонн», - добавил Воскресенский.

В 2021 году племенное предприятие победило в конкурсах «Лучший продукт» и «Лучшее предприятие года» на 28-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо».

Ранее Вознесенский рассказал, что «Зеленоградское» первым в Подмосковье отправило на экспорт 133 головы племенного скота.