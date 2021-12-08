РИАМО - 8 дек. В Московском областном государственном театре юного зрителя под руководством заслуженной артистки России Нонны Гришаевой 11 и 12 декабря пройдет первая премьера 92-го сезона – мюзикл «Иван царевич и серый волк», сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Долгожданная премьера откладывалась дважды: в 2020 году из-за вмешавшейся в творческий процесс пандемии, а в 2021 году — из-за пожара в театре, прервавшего первую же репетицию в конце января и отложившего выпуск на следующие полгода.

«Иван царевич и серый волк» станет важной премьерой для МОГТЮЗа, театра для всей семьи с историей, традициями и большим опытом плодотворной работы с юным зрителем.

Музыку написал композитор, народный артист России Александр Зацепин. Песни его авторства не просто стали народными, на них выросли и продолжают расти многие поколения: «Есть только миг», «Если б я был султан», «Остров невезения», «Куда уходит детство», «Волшебник-недоучка», «Этот мир», «Любовь одна виновата» и многие другие.

Этот яркий музыкальный материал был переработан талантливым музыкантом и аранжировщиком, продюсером фестивалей «Блюз без границ», «Усадьба Jazz», создателем программы «Музобразие» в клубе Алексея Козлова, почетным работником образования, руководителем джазового отделения детского музыкального театра «Домисолька», музыкальным продюсером спектакля Николаем Чермошенцевым.

В спектакле заняты студенты ГИТИСа, для которых участие в большой премьере станет первым выходом на профессиональную сцену.