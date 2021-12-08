РИАМО - 8 дек. Пожарные тушат возгорание в садовом доме СНТ «Гжель-3» в подмосковном Раменском, в работах задействованы 11 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

«В 15:58 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в садовом доме в Раменском городском округе, СНТ «Гжель-3», улица 2-я Отрадная», - сообщили в пресс-службе.

Для тушения пожара привлекаются 3 единицы техники, 11 человек.

За минувшие сутки на территории Московской области произошло 24 пожара.