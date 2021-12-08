РИАМО - 8 дек. По предварительным результатам 2021 года в Подмосковье будет произведено более 420 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что превышает намеченный план годового производства. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«Хлебопеки и кондитеры Подмосковья, по предварительным данным, в текущем году произведут свыше 420 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий, включая полуфабрикаты. По итогам 9 месяцев 2021 года в регионе произведено 326 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий», - сказал Воскресенский.

Министр отметил, что итоги 2021 года говорят о стремлении Московской области занять первое место по объемам производства хлебной продукции в России.

Крупнейшими промышленными производителями хлеба и хлебобулочных изделий в Подмосковье являются такие предприятия, как «Щелковохлеб», «Коломенское поле», «Дедовский хлеб», «Серпуховхлеб», «Клинский хлебокомбинат», «Ореховохлеб» и другие.