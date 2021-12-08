РИАМО - 8 дек. В ночь на четверг температура в столице опустится до январских показателей, в связи с этим повышают температуру в батареях, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Он напомнил, что в связи с этим в столичных домах будет повышена температура в батареях.
По данным Гидрометцентра России, в ночь на четверг в Москве ожидается минус 12 – минус 10 градусов, будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, образуется гололедица. Днем сохранится такая же погода.
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