РИАМО - 8 дек. Мужчину, который помог полицейскому задержать стрелка в МФЦ «Рязанский», наградят по решению начальника столичного главка МВД Олега Баранова, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Полицейскому Георгию Домолаеву при задержании стрелка оказал содействие гражданин, оказавшийся на месте событий. Мужчина подбежал к нему и помог удерживать преступника до прибытия опергруппы. При этом правоохранитель обезоружил задержанного и отбросил в сторону его нож и пистолет.

По словам начальника пресс-службы московского главка МВД Владимира Васенина, отважные и решительные действия мужчины позволили сотруднику полиции полностью обезопасить людей в офисе и не дать ему сбежать.

Трагический инцидент произошел в МФЦ «Рязанский» в столице днем 7 декабря. В здание вошел вооруженный мужчина и открыл стрельбу. В итоге погибли 2 человека, 4 получили ранения. Мужчина задержан, им оказался 45-летний отставной военный Сергей Глазов.

Ранее в ОНК Москвы сообщили, что Глазов признал вину в убийстве людей.

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