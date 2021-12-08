РИАМО - 8 дек. Житель Реутова похитил предметы одежды более чем на 22 тысячи рублей из магазина на улице Октября, злоумышленника задержали, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Реутов МУ МВД России «Балашихинское» обратился сотрудник одного из магазинов, расположенного в торговом центре на улице Октября. Он рассказал, что неизвестный украл предметы одежды из зала. Сумма материального ущерба составила более 22 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 35-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Злоумышленник задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.