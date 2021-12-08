РИАМО - 8 дек. Строительный день, прошедший под руководством главы городского округа Мытищи Виктора Азарова, был посвящен обсуждению реализации инвестиционного договора, заключенного с СЗ «Стройтекс-недвижимость», по строительству общеобразовательной школы напротив ДК «Яуза» на улице Мира, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Выездное заседание прошло на строительной площадке, где сейчас ведутся работы по раскопке котлована, забивке свай и выносу канализации. В этом месяце по графику застройщик должен выйти на монолитные работы. Ранее был демонтирован недострой, площадка очищена от мусора. Школу должны были сдать еще в 2019 году, строительство началось только в конце 2021 года. Застройщик обещает сдать объект в первом квартале 2023 года.

«Мы понимаем, что задерживаем сроки. У нас есть обязательство перед администрацией, и мы приложим все усилия для того, чтобы сдать объект. Надеемся, что у этого участка будет счастливая судьба. Здесь будет школа, в которую пойдут дети», – отметила генеральный директор ГК «Стройтекс» Татьяна Чебаненко.

Исторически на этом месте когда-то начиналось строительство спортивного комплекса, которое не было завершено, потом планировалось возвести коммерческий объект. Сегодня строится школа. Из-за того, что площадка с определенными особенностями, типовой проект не получился. Образовательное учреждение на 1 100 мест возведут по индивидуальному проекту, который предполагает переменную этажность в 3 и 4 этажа и просторный внутренний двор.

«Здание будет иметь закрытый квадратный контур. Его площадь составит 22-24 тыс. кв. м. Как правило, школы с таким количеством мест занимают площадь 16-18 тыс. квадратных метров. Большая площадь получается за счет того, что в школе предусмотрены просторные коридоры», - прокомментировал заместитель главы администрации городского округа Мытищи Михаил Годин.

Сегодня в разных микрорайонах городского округа идет строительство пяти образовательных учреждений.

«Все эти школы находятся на контроле администрации, поскольку объекты очень важные, ожидаемые для наших маленьких жителей и их родителей. Наконец-то началось строительство школы в этом микрорайоне. И есть уверенность, что инвестор его завершит. Объект долгожданный, и надеюсь, что в течение полутора лет мы сможем открыть новую школу», - подчеркнул Виктор Азаров.

Глава округа поручил официально согласовать график строительства и держать процесс возведения здания на контроле.