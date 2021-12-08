РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 дек. В городской юношеской библиотеке подмосковной Балашихи при поддержке некоммерческой организации «Город друзей» для юных жителей округа состоялся мастер-класс «Расписные пряники», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Дети с огромным удовольствием и вдохновением расписывали ароматные пряники. Несмотря на кажущуюся простоту выполнения этой работы, она имеет ряд трудностей, которые юные кулинары с успехом преодолели. Наивкуснейшие пряники получились очень индивидуальными», - сообщили в пресс-службе.

Участники мастер-класса были очень довольны своим результатом.