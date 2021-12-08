РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 дек. Пробка длиной около 4 км образовалась в среду вечером на Носовихинском шоссе в подмосковной Балашихе, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно данным сервиса, по состоянию на 19:05 движение затруднено в сторону Москвы от улицы Центральной в микрорайоне Кучино до поворота на улицу Поповка, а также в сторону области от Никольско-Архангельского проезда до шоссе Ильича в микрорайоне Салтыковка.

Затор также образовался на Щелковском шоссе в сторону Москвы от 25 км до Покровского проезда.

Помимо этого, движение затруднено в обе стороны на Леоновском шоссе от поворота на Кучинское шоссе до станции Кучино, а также от Кленовой улицы до Лисьей горы.

Постоять придется в Балашихе на улицах Звездной, Чаплыгина, Пушкинской, Советской и на Восточном шоссе от станции Черное до станции Заря.