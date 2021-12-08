РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 дек. За 11 месяцев текущего года в Московском областном онкологическом диспансере (МООД) в Балашихе получили специализированную медицинскую помощь более 18 тыс. человек, сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

МООД – одно из ведущих учреждений здравоохранения Подмосковья, оказывающих специализированную медицинскую помощь по профилю «онкология».

По словам главного врача МООД Владимира Асташова, при наличии направления по форме 057-у, выданного по месту жительства пациента, пройти лечение можно в любом из 15 отделений онкодиспансера (торакальное, абдоминальное – 3, урологическое, гинекологическое – 2, опухолей молочной железы и кожи, детское, опухолей головы и шеи, химиотерапевтическое - 2, радиотерапии – 2, паллиативной помощи).

Круглосуточный стационар рассчитан на 700 коек.

«Медицинская помощь в онкодиспансере оказывается по 3 профилям: онкология, детская онкология и радиотерапия. При этом наше учреждение остается единственным в Московской области, где необходимое лечение могут получить самые юные пациенты», - сказал Асташов.

Также в учреждении функционируют дневной стационар, консультативно-диагностический центр. По состоянию на 1 декабря 2021 года, за амбулаторно-поликлинической помощью в КДЦ обратились свыше 116 тыс. пациентов.