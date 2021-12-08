РИАМО - 8 дек. Полицейские МУ МВД России «Балашихинское» задержали сотрудника магазина сотовой связи в ТЦ на Носовихинском шоссе в Реутове, подозреваемого в краже денег из сейфа, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Реутов МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление о краже денег из сейфа от представителя магазина сотовой связи, расположенного в торговом центре на Носовихинском шоссе. Сумма ущерба составила более 117 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан 27-летний житель Москвы, который являлся работником данной торговой точки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.