РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. В климовской библиотеке №26 Подольска школьникам показали фильмы о героях Великой Отечественной войны в ходе патриотической акции «Суровая осень 1941 года», сообщает администрация округа.

Участниками акции стали школьники Гимназии имени Подольских курсантов. Урок памяти «Война стояла у ворот столицы осажденной» начался с просмотра фильма о Подольских курсантах. Вспомнили о подвиге 28 героев-панфиловцев 316-й стрелковой дивизии, Зои Космодемьянской, погибшей при выполнении боевого задания в деревне Петрищево 29 ноября 1941 года. Во время показа фильма «Битва за Москву» показали военный парад 7 ноября 1941 года.

Школьники уходили из библиотеки, прикоснувшись к истории ВОВ 1941-1945 годов и к великому подвигу защитников Москвы.