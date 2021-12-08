РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. С 1 по 7 декабря в МУ МЦ «Ровесник» в Подольске прошла экологическая акция по сбору макулатуры «Сдай макулатуру — спаси дерево!», сообщает администрация округа.

Воспитанники и волонтеры центра приняли участие в сборе макулатуры. Акцию используют для формирования активной позиции детей в области охраны окружающей среды.

Из переработанной макулатуры можно получить новую чистую бумагу, упаковку и даже стройматериалы. В настоящее время проблема окружающей среды в России и во всем мире стоит особенно остро. Для того, чтобы сохранить планету для будущих потомков, необходимо каждому с раннего возраста научиться охранять природу.