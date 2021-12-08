РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. Жительница Подольска Анна Бажанова прошла в финал конкурса «Голос Артека», сообщает администрация округа.

Чтобы попасть в финал, ребята самостоятельно написали песни, посвященные Стране Детства. Каждый исполнитель старался передать атмосферу «Артека», яркие эмоции от смены, общения с друзьями, участия в артековских событиях. Юные артисты продемонстрировали свои музыкальные таланты. Они не только пели, но и играли на фортепиано, гитаре, укулеле.

Бажанова уже была в «Артеке» и решила побывать там еще раз.

«Я написала песню, когда была на смене. И поняла, как круто быть в «Артеке», это невероятная атмосфера, отрядные вечера, интересные события. Конечно, я хотела еще раз приехать сюда, поэтому очень обрадовалась, узнав про конкурс, и решила в нем принять участие», - сказала Бажанова.

Поддержать подольчанку можно, перейдя по ссылке https://www.instagram.com/artek.konkurs/p/CXD4jHHs_-X/?utm_medium=copy_link

Конкурс «Голос Артека» в этом году проводится впервые. Целью конкурса является выявление и поддержка талантливых участников, проявивших высокий уровень подготовки и исключительные способности в области музыкального творчества.

С 19 по 20 декабря пройдет финал конкурса «Голос Артека».