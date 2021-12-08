РИАМО - 8 дек. Дорожная ситуация в столице в среду вечером оценивается на 8 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Самая сложная ситуация на дорогах наблюдается на Третьем транспортном кольце и Садовом кольце, а также на ряде участков МКАД.

Сильные заторы образовались в центре столицы: стоят Тверская, Новый Арбат, Моховая, Лубянский проезд, Яузский бульвар, Валовая улица и другие. Есть серьезные затруднения в движении на набережных города и в районе острова Балчуг.

Загруженность московских дорог спадет до 6 баллов к 20:00, а к 21:00 станет 5-балльной.