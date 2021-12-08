РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 дек. В подмосковном Домодедове общественная палата запустила конкурс на лучшее украшение частного дома, сообщается в группе общественной палаты муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Принять участие могут только дома, расположенные в черте города Домодедово.

Для участия в конкурсе нужно украсить свой дом на новогоднюю тематику; до 20 декабря выслать фото или видео с указанием адреса на электронную почту obpalata@domod.ru.

Победителей объявят 24 декабря.