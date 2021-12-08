РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 дек. Временно исполняющий полномочия главы подмосковного Красногорска Дмитрий Волков напомнил жителям, как в годы Великой Отечественной войны в горокруге сформировался батальон народного сопротивления, об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

«Крепкий тыл» – чаще всего эту фразу мы используем в переносном значении и произносим ее, говоря о своей семье или надежном коллективе. А 80 лет назад для наших предков, защищавших родную землю на линии фронта, тыл имел жизненно важное значение», - написал Волков.

Запись он проиллюстрировал фотографией, датированной осенью 1941 года. На ней мирные жители Красногорска, вооружившись лопатами, копают противотанковый ров в районе Линейной улицы. Ныне эта улица носит имя Народного ополчения. Руководитель муниципалитета пояснил, что снимок взят из книги «Красногорск. Фотографии и воспоминания об истории и современности одного из самых красивых городов Подмосковья», в которой говорится, что на немецких тактических картах Красногорск был одним из основных пунктов движения немецко-фашистских войск через Вязьму и Волоколамск.

«На вызов врага добровольцы отреагировали в первые же дни войны. В Красногорске были созданы истребительный батальон, батальон народного ополчения и партизанский отряд. Берегите память о подвиге наших предков, и передавайте ее своим детям», - заключил Волков.